В Мали запретили деятельность НПО, которые финансируются Францией
Власти Мали запретили деятельность неправительственных организаций, которые финансируются Францией
Бамако,
22 ноября 2022, 00:57 — REGNUM Переходное правительство Мали ввело запрет на работу в стране неправительственных организаций (НПО), которые финансируются или получают финансовую поддержку со стороны Франции, говорится в заявлении малийских властей.
Под ограничения также попадают НПО, которым Париж предоставляет техническую помощь. Запрет распространяются и на те организации, которые действуют в гуманитарном секторе.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о завершении французской военной операции «Бархан», которая проводилась в Сахеле.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.