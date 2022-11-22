Власти Мали запретили деятельность неправительственных организаций, которые финансируются Францией

Бамако, , 00:57 — REGNUM Переходное правительство Мали ввело запрет на работу в стране неправительственных организаций (НПО), которые финансируются или получают финансовую поддержку со стороны Франции, говорится в заявлении малийских властей.

Флаг Мали Rgaudin

Под ограничения также попадают НПО, которым Париж предоставляет техническую помощь. Запрет распространяются и на те организации, которые действуют в гуманитарном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о завершении французской военной операции «Бархан», которая проводилась в Сахеле.

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