Президент США назвал недопустимой забастовку железнодорожников из-за вреда экономике и населению

Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Забастовку работников железнодорожной отрасли считает недопустимой президент США Джозеф Байден. Об этом 21 ноября заявил представитель Белого дома изданию Washington Post.

Забастовка Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США

«Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране», — пояснил представитель Белого дома, комментируя угрозу железнодорожников прекратить работу.

В Белом доме уточнили, что большая часть профсоюзов американских железнодорожников уже поддержали ратификацию временного соглашения с властями об улучшении условий работы, поэтому оставшимся участникам переговоров была дана рекомендация также преодолеть возникшие разногласия.

Напомним, в общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов не придёт к соглашению с крупнейшими корпорациями отрасли. В случае забастовки, по оценкам CNN, может остановиться около 30% грузовых перевозок в стране, что крайне отрицательно скажется на экономике.

На сегодняшний день восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным СМИ, три профсоюза уже отвергли условия, предложенные во временном соглашении и готовятся выйти на забастовку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что работники крупнейшего в США профсоюза железнодорожников проголосовали против новых условий временного соглашения, предварительно обговоренных в сентябре, что повышает вероятность начала новой национальной забастовки.

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