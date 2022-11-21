Сана, 22 ноября, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы из группировки «Ансар Алла» (хуситы) попытались атаковать нефтяной порт в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщается на сайте министерства обороны страны.

Ibrahem Qasim Йемен

Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты, которые были перехвачены и сбиты средствами противовоздушной обороны. Минобороны также обвинило Иран в предоставлении помощи хуситам.

Один из сбитых беспилотников попал в нефтеотгрузочную платформу порта, в результате чего был нанесен материальный ущерб. Представитель «Ансар Алла» Яхья ас-Сариа уточнил в своем микроблоге, что целью атаки был нефтяной танкер, который покинул порт после инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября йеменские хуситы испытали новую противокорабельную ракету. 18 ноября официальный представитель министерства обороны Йемена Абду Маджали обвинил повстанцев в использовании режима прекращения огня для разработки вооружений.