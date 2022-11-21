Берлин, 21 ноября 2022, 23:58 — REGNUM На патрулирование Германией воздушного пространства Польши дано разрешение, сообщает 21 ноября пресс-служба германского минобороны в социальной сети.
По словам германского министра обороны Кристине Ламбрехт, между Берлином и Варшавой достигнута договорённость о возможности такого патрулирования.
Ламбрехт подчеркнула, что Польша якобы нуждается в защите как соседняя с территорией б. УССР страна. К тому же она — друг и союзник Германии.
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