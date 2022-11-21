Берлин, , 23:58 — REGNUM На патрулирование Германией воздушного пространства Польши дано разрешение, сообщает 21 ноября пресс-служба германского минобороны в социальной сети.

Истребитель Eurofighter Bundesheer

По словам германского министра обороны Кристине Ламбрехт, между Берлином и Варшавой достигнута договорённость о возможности такого патрулирования.

Ламбрехт подчеркнула, что Польша якобы нуждается в защите как соседняя с территорией б. УССР страна. К тому же она — друг и союзник Германии.

Мариушем Блащаком договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter». Кристине Ламбрехт «Мы с польским коллегойдоговорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter».

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