Берлин, 21 ноября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. На патрулирование Германией воздушного пространства Польши дано разрешение, сообщает 21 ноября пресс-служба германского минобороны в социальной сети.

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По словам германского министра обороны Кристине Ламбрехт, между Берлином и Варшавой достигнута договорённость о возможности такого патрулирования.

Ламбрехт подчеркнула, что Польша якобы нуждается в защите как соседняя с территорией б. УССР страна. К тому же она — друг и союзник Германии.