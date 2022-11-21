Турецкая артиллерия обстреляла курдские позиции в сирийской провинции Хасеке

Анкара, , 23:38 — REGNUM Курдские «Силы демократической Сирии» были 21 ноября атакованы турецкими военными, сообщает Firat.

Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии Haber.sol.org.tr

Уточняется, что позиции курдов турки обстреляли из артиллерии в сирийской провинции Хасеке. Турки выпустили по населённому пункту Мерьит в пограничном секторе Амуда десятки снарядов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке курдов на приграничный с Сирией турецкий район. Одна из ракет, выпущенных курдами, попала по зданию школы.

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