Анкара, 21 ноября 2022, 23:38 — REGNUM Курдские «Силы демократической Сирии» были 21 ноября атакованы турецкими военными, сообщает Firat.
Уточняется, что позиции курдов турки обстреляли из артиллерии в сирийской провинции Хасеке. Турки выпустили по населённому пункту Мерьит в пограничном секторе Амуда десятки снарядов.
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Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке курдов на приграничный с Сирией турецкий район. Одна из ракет, выпущенных курдами, попала по зданию школы.
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