Москва, 21 ноября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Бригада ВСУ, боевики которой записали на видео расправу над российскими военными, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, передаёт 21 ноября RT.

Украинские боевики

Информация получена от бывшего боевика киевского режима, служившего когда-то в этом подразделении. Боец перешёл на сторону России после казни его отца бандеровцами.

«Под опеку [80-ю бригаду ВСУ] взяли американские войска: и обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы», — рассказал он.