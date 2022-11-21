Машина с тремя людьми утонула в Албании

Скадар, , 23:01 — REGNUM Два человека стали жертвами наводнения в округе Скадар в Албании, сообщает 21 ноября Kosovo Online. Наводнения вызваны обильными осадками.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Инцидент произошёл с автомобилем, в котором находились три человека: мужчина и двое его детей. Машину унесло потоком воды: водитель и его сын погибли, девушка–подросток смогла выбраться, ей помогли оказавшиеся рядом люди.

Добавим, что в Скадаре проведена эвакуация 130 человек из зоны наводнения. Эвакуация продолжается при участии сотни албанских военных.

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