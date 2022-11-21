Вашингтон, 21 ноября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В результате опроса Harvard CAPS-Harris Poll о том, кого избиратели хотят видеть президентом США в 2024 году, губернатор штата Флорида Рон Десантис еще на 11% сократил ранее огромный разрыв с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает 21 ноября The Hill.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Новый опрос подтвердил растущую популярность Десантиса: с прошлого месяца рейтинг губернатора Флориды на гипотетических республиканских праймериз 2024 года вырос на 11 пунктов и достиг 28%.

Тем временем поддержка Трампа упала на 9 пунктов до 46%. Трамп по-прежнему имеет двузначный перевес по сравнению с Десантисом, однако опрос всё же выявил резкое изменение в отношении избирателей к экс-президенту, который начинает свою третью за шесть лет кампанию за Белый дом.

«Если они оба будут баллотироваться, это будет очень напряженная гонка, и Трамп вполне может проиграть», — указал Марк Пенн, содиректор гарвардского опроса CAPS-Harris Poll

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о планах вновь баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2024 году.