Рим, , 22:30 — REGNUM Если правительство Италии примет решение о новом пакете «военной помощи» киевскому режиму, этот вопрос будет вынесен на обсуждение парламента, заявил 21 ноября министр обороны Гвидо Кросетто.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок.

Представители некоторых партий летом и осенью 2022 года также заговорили от необходимости ограничить военные поставки (или хотя бы согласовывать их с депутатами), однако в правительстве напомнили, что в марте парламент согласовал отправку оружия до конца 2022 года.