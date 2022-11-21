Вашингтон, 21 ноября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Председатель прогрессивной фракции Конгресса США Прамила Джаяпал заявила, что президент Джо Байден должен баллотироваться на второй срок в Белый дом в 2024 году, сообщает 21 ноября Politico.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Я никогда не думала, что скажу это, но я считаю, что он должен баллотироваться на второй срок и завершить программу, которую мы наметили», — сказала Джаяпал в интервью Politico.

«Президент понимает необходимость прогрессивной базы — молодежь, цветное население — и что прогрессивные вопросы пользуются популярностью. Кто бы ни был в Белом доме, он должен это понимать, потому что сейчас именно этот принцип дает победу на выборах», — добавила она.

Напомним, что почти три четверти сторонников Демократической партии США уверены, что нынешний президент страны демократ Джо Байден сможет переизбраться на второй срок.