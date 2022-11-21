Богота, , 22:16 — REGNUM В Колумбийском городе Медельин небольшой самолет упал в жилом районе, сообщает 21 ноября Reuters со ссылкой на мэра.

Крушение вертолета (сс) pcgis

Служба спасения города, прибывшая на место происшествия, сообщила, что на борту самолета находились восемь человек. Во время крушения самолет врезался по крайней мере в один дом в районе Белен Росалес.

Причины крушения или какая-либо информация о пострадавших и жертвах на данный момент остаются неизвестной.

Ранее воздушное судно, на борту которого находились сотрудники пожарной службы, рухнуло на юго-западе США.