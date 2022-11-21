Богота, 21 ноября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В Колумбийском городе Медельине небольшой самолет упал в жилом районе, сообщает 21 ноября Reuters со ссылкой на мэра.

(сс) pcgis Крушение вертолета

Служба спасения города, прибывшая на место происшествия, сообщила, что на борту самолета находились восемь человек. Во время крушения самолет врезался по крайней мере в один дом в районе Белен Росалес.

Причины крушения или какая-либо информация о пострадавших и жертвах на данный момент остаются неизвестными.

Ранее воздушное судно, на борту которого находились сотрудники пожарной службы, рухнуло на юго-западе США.