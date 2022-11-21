Генконсульство РФ в Венгрии пообещало разобраться с выселением сограждан из отеля

Будапешт, , 22:14 — REGNUM Обстоятельства выселения граждан России из отеля в городе Мишкольц (Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия) выясняет генеральное консульство РФ в венгерском Дебрецене. Об этом сообщает 21 ноября российское посольство в Будапеште.

Будапешт The Photographer

Комментируя сообщения о том, что накануне, 20 ноября, туристов из России выселили из отеля Premier Hotel Miscolc в Мишкольце из-за того, что владелец гостиницы — выходец с территории б. УССР, российское диппредставительство в Будепаште сказало, что генконсульство пытается связаться с этими туристами.

У них диппредставительство хотело бы выяснить, что именно произошло в Мишкольце и нужна ли им помощь. Также российская сторона находится на связи с администрацией Мишкольца. Направили дипломаты запрос и в Premier Hotel Miscolc.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше отказ отдать стиральную машину беженцам из б. УССР вызвал скандал