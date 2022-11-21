Консульство РФ пообещало разобраться в скандале с отелем в Венгрии
Генконсульство РФ в Венгрии пообещало разобраться с выселением сограждан из отеля
Будапешт,
21 ноября 2022, 22:14 — REGNUM Обстоятельства выселения граждан России из отеля в городе Мишкольц (Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия) выясняет генеральное консульство РФ в венгерском Дебрецене. Об этом сообщает 21 ноября российское посольство в Будапеште.
Будапешт
The Photographer
Комментируя сообщения о том, что накануне, 20 ноября, туристов из России выселили из отеля Premier Hotel Miscolc в Мишкольце из-за того, что владелец гостиницы — выходец с территории б. УССР, российское диппредставительство в Будепаште сказало, что генконсульство пытается связаться с этими туристами.
У них диппредставительство хотело бы выяснить, что именно произошло в Мишкольце и нужна ли им помощь. Также российская сторона находится на связи с администрацией Мишкольца. Направили дипломаты запрос и в Premier Hotel Miscolc.
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История вопроса
В большинстве случаев происшествия с гражданами России за границей, - это транспортные аварии или криминал. Это могут быть авиа- или морские катастрофы, дорожно-транспортные происшествия. Обычное дело – кражи в отелях или на улицах. Реже – теракты против туристов.
Не удивительно, когда несчастные случаи происходят с теми, кто занимается экстремальным туризмом, таким как альпинизм или сплав по горным рекам. Но в некоторых случаях плачевно заканчиваются простые туристские развлечения, такие как купание в море или катание на аттракционах.
Иногда несчастные случаи происходят по вине работников туриндустрии. Например, при купании в неположенном месте, несоблюдения санитарных правил или ненадлежащем устройстве туристской инфраструктуры.
В некоторых случаях виновниками происшествий являются сами туристы из-за злоупотребления алкоголем и неадекватного поведения. Незнание местных законов может привести к большим расходам или даже к уголовному преследованию. К примеру, российский турист чуть не попал в тюрьму в Шри-Ланке, когда ударил надоедливую обезьяну.
К сожалению, нередки случаи, когда туристы застревают за границей или не могут вселиться в отель по вине туроператоров. Иногда это неквалифицированная работа туристской индустрии, а иногда – откровенные злоупотребления.
Отдельная категория неприятностей – захват российских граждан за границей на основании претензий недружественных иностранных государств. Зачастую такие действия не имеют под собой законных оснований.
Ежегодно за рубежом погибают около 500 граждан России.