Вашингтон, 21 ноября 2022, 22:15 — REGNUM Техасская финансово-технологическая компания GloriFi зыкрывается и увольняет большинство своих сотрудников, сообщает 21 ноября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Американская компания приняла решение закрыться после того, как не смогла обеспечить финансирование для продолжения деятельности в течение первого квартала.
Отмечается, что у GloriFi был трудный год на Уолл-стрит на фоне роста процентных ставок, повышающих риск рецессии. В июле компания согласилась выйти на биржу США путем слияния с компанией DHC Acquisition. Причем в рамках данной сделки GloriFi оценивалась в $1,7 миллиарда.