Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Техасская финансово-технологическая компания GloriFi зыкрывается и увольняет большинство своих сотрудников, сообщает 21 ноября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Банкротство

Американская компания приняла решение закрыться после того, как не смогла обеспечить финансирование для продолжения деятельности в течение первого квартала.

Отмечается, что у GloriFi был трудный год на Уолл-стрит на фоне роста процентных ставок, повышающих риск рецессии. В июле компания согласилась выйти на биржу США путем слияния с компанией DHC Acquisition. Причем в рамках данной сделки GloriFi оценивалась в $1,7 миллиарда.