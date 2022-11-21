Секретариат ООН затруднился сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Назвать ответственных за обстрелы Запорожскую АЭС в ООН затруднились
Нью-Йорк, США,
21 ноября 2022, 21:50 — REGNUM Возможности сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС, у секретариата ООН сейчас нет, сообщил 21 ноября зампредставителя генсека организации Фархан Хак.
Запорожская АЭС
Министерство обороны Российской Федерации
Представитель секретариата ООН подчеркнул, что организация хотела бы прекращения атак на ядерный объект. Он также сказал, что секретариат так же, как и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, озабочен проблемой ЗАЭС и призывает «все стороны прекратить огонь вокруг» неё.
Напомним, обстрелы ЗАЭС регулярно ведут ВСУ. Станция находится в городе Энергодаре (Запорожская область) на территории России. Пока город не входил в состав России, станцию охраняли российские силовики.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.