Назвать ответственных за обстрелы Запорожскую АЭС в ООН затруднились

Нью-Йорк, США, , 21:50 — REGNUM Возможности сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС, у секретариата ООН сейчас нет, сообщил 21 ноября зампредставителя генсека организации Фархан Хак.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

Представитель секретариата ООН подчеркнул, что организация хотела бы прекращения атак на ядерный объект. Он также сказал, что секретариат так же, как и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, озабочен проблемой ЗАЭС и призывает «все стороны прекратить огонь вокруг» неё.

Напомним, обстрелы ЗАЭС регулярно ведут ВСУ. Станция находится в городе Энергодаре (Запорожская область) на территории России. Пока город не входил в состав России, станцию охраняли российские силовики.

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