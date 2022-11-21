Внимание всего мира приковано к военной спецоперации России на Украине. Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации. Решение о демилитаризации и денацификации Украины, придании ей нейтрального статуса непростое, но другого выхода не было. Киев отказался от выполнения Минских соглашений и начал прицельно бить по жизненно важным объектам инфраструктуры Донбасса. С 2014 года там погибли от 13 до 14 тысяч человек, более 500 детей были убиты или искалечены. Ситуацию осложняют киевские боевики, которые прикрываются своими гражданами, как «живым щитом», блокируют работу гуманитарных коридоров. В помощь гражданам Украины президент России подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы, по документам, удостоверяющим их личность, в том числе по документам с истёкшим сроком действия. Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

08:38 06.03.2022 Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы. Об этом сообщили в Кремле. «С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», — говорится в указе.

08:39 06.03.2022 В ночь на 6 марта украинская артиллерия обстреляла город Докучаевск и поселок Спартак на окраине Донецка из минометов калибра 120 мм., мообщает представительство ДНР в СЦКК.

08:39 06.03.2022 Глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге, погибшему вчера в Волновахе при эвакуации гражданского населения из зоны огня украинских боевиков.

08:40 06.03.2022 «Как и ожидалось, неонацисты и ВСУ не выпустили через гуманитарные коридоры мирных жителей из Мариуполя и Волновахи практически никого», — написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков. «Жители Мариуполя и Волновахи пророссийские на 95%. Для неонаци они враги. Они хотят, чтобы мирных жителей было убито как можно больше. А договорённость о гуманитарных коридорах это только военная хитрость. Military Ruse. Так это приказано кураторами», — замечает Марков.

08:40 06.03.2022 Киевские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 6 марта представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам», — говорится в сообщении. В результате обстрелов получили ранения двамирныхжителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.

08:41 06.03.2022 Киевские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. В результате обстрелов получили ранения два мирныхжителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.

08:41 06.03.2022 ВСУ обстреляли село Веселое на северо-западе Донецка. По нему выпущено 7 мин калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

08:41 06.03.2022 Более 1,7 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах ЛНР за минувшие сутки остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, а также в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР. «6 марта в 02:15 в поселке Комсомолец Лутугинского района в результате аварийного отключения ВЛ (высоковольтной линии) 10 кВ без электроснабжения (остались) 56 абонентов. 5 марта в 19:25 в Перевальске в результате аварийного отключения ВЛ 6 кВ без электроснабжения 700 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 06 марта», — говорится в сообщении. Кроме того, 5 марта в результате аварийных отключений ВЛ 6 кВ без электроснабжения остались 774 абонента в Первомайске. В этот же день результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена ВЛ 35 кВ, без электроснабжения остались 217 абонентов в селе Березовское.

08:41 06.03.2022 Гуманитарные коридоры будут вновь открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе. Об этом 6 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Подробности в материале: В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры

08:42 06.03.2022 Детский сад и восемь многоквартирных жилых домов остались без теплоснабжения в Первомайске из-за аварии. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба МЧС ЛНР. «5 марта в Первомайске в результате аварии на трубопроводе диаметром 273 мм без теплоснабжения (остались) восемь многоквартирных жилых домов (395 абонентов) и детский сад», — говорится в сообщении. Также в Первомайске в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены газопроводы среднего и низкого давления, без газоснабжения остались 134 абонента. В ведомстве добавили, что, кроме того, в результате аварии на газопроводе низкого давления диаметром 76 мм без газоснабжения остались 20 абонентов в селе Хорошее Славяносербского района. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 6 марта.

08:42 06.03.2022 Международная организация «Врачи без границ» назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Мариуполе. В сообщении организации указывается на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления в городе. Украинские националистические батальоны удерживают в городе заложниками не менее 400 000 человек.

08:42 06.03.2022 ВСУ 6 марта обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм город Первомайск в ЛНР. Повреждено восемь жилых домов и газопровод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

08:45 06.03.2022 Документы, которые были связаны с работами Украины по разработке ядерного оружия, были частично уничтожены или частично эвакуированы украинскими властями из Киева во Львов. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств. Подробности в материале: Украина частично уничтожила данные по созданию ядерного оружия — источник

08:49 06.03.2022 Итальянская государственная телекомпания RAI объявила о том, что приостанавливает деятельность своих корреспондентов в России из-за принятия нового российского закона об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 5 марта сообщило издание La Repubblica со ссылкой на заявление телеканала. Подробности в материале: Итальянская телекомпания RAI приостановила деятельность в России

08:57 06.03.2022 Параллельно с работами по созданию ядерного взрывного устройства киевский режим вел работы по разработке потенциальных средств доставки ядерного оружия. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств. Читайте подробнее: Киев занимался созданием средств доставки ядерного оружия — источник

08:58 06.03.2022 Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками (ВСУ) поселка Александровка в ДНР возросло до трех. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК. Читайте подробнее: Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки выросло до трех

09:06 06.03.2022 Украинские войска (ВСУ) обстреляли утром 6 марта Донецк, выпущено три снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК. Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм

09:09 06.03.2022 Захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом. Об этом 6 марта заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Читайте также: На Украине совершили крупнейший в истории захват заложников — эксперт

09:13 06.03.2022 В Минобороны рассказали о подвиге еще троих российских военных, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса. Среди отличившихся — майор Дмитрий Абакумов. Дивизион под его командованием смог уничтожить 10 боевых машин и системы залпового огня «Град», а также ликвидировать командный пункт противника. Также отметили командира отделения мотострелковой роты младшего сержанта Антона Демидова, который в одиночку вступил в бой с противником и не дал ему пойти в наступление. Кроме того, стало известно о подвиге Андрея Шаповалова. Он лично уничтожил три боевые машины пехоты и зенитную установку противника.

09:14 06.03.2022 Цитата из видео ВСУ беспорядочно стреляли по городу Счастье. mvdlnr.ru.

09:16 06.03.2022 В ходе специальной военной операции на Украине, выполняя служебный долг, погибли двое бойцов оперативного взвода ОМОН управления Росгвардии по Туве Ахмет Маады и Содунам Шалык. Читайте подробнее: В спецоперации на Украине погибли двое росгвардейцев из Тувы

09:17 06.03.2022 Посол России в США Анатолий Антонов уличил сенатора-республиканца Рика Скотта (штат Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав. Об этом: Посол РФ Антонов: сенатор Скотт призвал к столкновению ядерных держав

09:19 06.03.2022 С утра 6 марта гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход», — выражает надежду он.

09:19 06.03.2022 В Донецке до особого распоряжения закрыт крупнейший и популярнейший торговый центр «Донецк Сити». В последнее время украинские снаряды стали ложиться совсем уж близко к нему. Цитата канала «Донбасс решает».

09:20 06.03.2022 За сутки, 5 марта, зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей. Представительство ДНР в СЦКК.

09:20 06.03.2022 Сообщения о том, что на территории Украины якобы находятся белорусские десантники, не соответствуют действительности. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале. Читайте также: В Белоруссии опровергли сообщения о десантниках республики на Украине

09:23 06.03.2022 Жители Новосибирска, Иркутска и Екатеринбурга устроили автопробег в поддержку специальной операции России на Украине.