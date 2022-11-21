Рим, , 21:26 — REGNUM Возможное решение правительства Италии о частичной или полной отмене так называемого «пособия по гражданству» (по бедности) будет ошибкой, которая «ударит по самым слабым», заявил 21 ноября лидер популистского «Движение 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте #G7Charlevoix

Чтобы предотвратить такую ошибку или заставить правительство ее исправлять, популисты готовы к организации митингов, добавил Конте.

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году именно по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Пособие получают более миллиона семей страны.

Власти Италии намерены с 2024 года лишить указанного пособия всех трудоспособных граждан, отказывающихся от полученных предложений о работе.