Рим, 21 ноября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании 21 ноября рассмотрит предложение двукратного сокращения уровня снижения акцизов на топливо, передают национальные СМИ.

АЗС

Предполагается, что вместо «скидки» в 30 центов за литр (50% акциза) с января 2023 года будет установлен показатель в 15 центов.

Указанная мера была введена в действие весной 2022 года (чтобы увести цену на литр бензина и дизеля ниже отметки в 2 евро за литр) и несколько раз продлевалась.