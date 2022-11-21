Москва, , 21:25 — REGNUM Роскомнадзор не уведомлял телеканалы страны о необходимости заглушить слова «война» и «мир» в песнях. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Вадим Субботин.

Телевизор, ТВ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ — они относятся к мату», — сказал Субботин.

В то же время замруководителя отметил, что ведомство иногда проводит профилактические мероприятия, однако недавняя ситуация на телевидении не относится к ним.

Ранее в телешоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ» заглушили слова «война» и «мир» в кавере певицы Zivert на песню «Все решено» коллектива «Гости из будущего». Похожий инцидент также произошел на телеканале ТНТ.