Москва, 21 ноября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Роскомнадзор не уведомлял телеканалы страны о необходимости заглушить слова «война» и «мир» в песнях. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Вадим Субботин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевизор, ТВ

«У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ — они относятся к мату», — сказал Субботин.

В то же время замруководителя отметил, что ведомство иногда проводит профилактические мероприятия, однако недавняя ситуация на телевидении не относится к ним.

Ранее в телешоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ» заглушили слова «война» и «мир» в кавере певицы Zivert на песню «Всё решено» коллектива «Гости из будущего». Похожий инцидент также произошел на телеканале ТНТ.