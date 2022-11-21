Новак заявил, что в страны, которые введут потолок цен на нефть, не будет поставок

Москва, , 21:21 — REGNUM Без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, сообщил 21 ноября журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Ценовой потолок — вмешательство в рыночные принципы.

Александр Новак Minenergo.gov.ru

По словам чиновника, Россия не планирует продолжать поставки нефтепродуктов и нефти тем странам, «которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнёров или с сокращением добычи».

Он назвал инициативу Запада по введению потолка на нефтяные цены «политизацией энергетики», предупредив о печальных последствиях, ведь если эта задумка будет воплощена в жизнь, дефицит энергоресурсов только усилится.

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