Новак пообещал оставить без нефти страны, которые введут ценовой потолок
Новак заявил, что в страны, которые введут потолок цен на нефть, не будет поставок
Москва,
21 ноября 2022, 21:21 — REGNUM Без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, сообщил 21 ноября журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Ценовой потолок — вмешательство в рыночные принципы.
Александр Новак
Minenergo.gov.ru
По словам чиновника, Россия не планирует продолжать поставки нефтепродуктов и нефти тем странам, «которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнёров или с сокращением добычи».
Он назвал инициативу Запада по введению потолка на нефтяные цены «политизацией энергетики», предупредив о печальных последствиях, ведь если эта задумка будет воплощена в жизнь, дефицит энергоресурсов только усилится.
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.