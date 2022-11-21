Рим, 21 ноября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании 21 ноября рассмотрит предложение об обнулении (второй вариант — двукратное снижение) НДС на ряд основных продуктов питания, передают национальные СМИ.

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Речь идет, в частности, о хлебе, молоке и макаронах.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.