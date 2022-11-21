Брюссель, 21 ноября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Еврокомиссия 21 ноября представила новый план по урегулированию ситуации с миграцией в средиземноморском регионе.

Przemek Pietrak Средиземное море и сопредельные страны

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает, в частности, усиление координации в проведении спасательных операций на море.

Кроме того, планируется наладить «более тесную связь» со странами, из которых и через которые мигранты движутся в Европу.