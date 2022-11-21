Рим, 21 ноября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Правительство Италии изменит правила выплаты так называемого «пособия по гражданству» (по бедности) в два этапа в течение 2023 года, передают национальные СМИ 21 ноября со ссылкой на осведомленные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Предполагается, что 2023 год таким образом станет переходным, а по его окончании трудоспособные граждане будет в обязательном порядке лишаться пособия при отказе от предложенной работы.

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Пособие получают более миллиона семей страны.