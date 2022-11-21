Американский дипломат заявил, что Госдеп следит за ситуацией с расстрелом пленных бандеровцами

Вашингтон, , 21:06 — REGNUM В Госдепе США следят за развитием событий, касающихся видео, на котором боевики ВСУ расстреляли российских пленных, сообщила 21 ноября журналистам посол по особым поручениям Бет Ван Шак.

Госдеп США Turaneli.tv

Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе сферу расследования военных преступлений, сказала, что за произошедшим следят с пристальным вниманием, добавив, что «законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам».

Напомним, Москва передала в международные организации материалы, касающиеся расстрела российских военнопленных боевиками ВСУ, о котором стало известно из опубликованного в интернете видео.

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