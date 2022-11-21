Вашингтон, 21 ноября 2022, 21:06 — REGNUM В Госдепе США следят за развитием событий, касающихся видео, на котором боевики ВСУ расстреляли российских пленных, сообщила 21 ноября журналистам посол по особым поручениям Бет Ван Шак.
Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе сферу расследования военных преступлений, сказала, что за произошедшим следят с пристальным вниманием, добавив, что «законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам».
Напомним, Москва передала в международные организации материалы, касающиеся расстрела российских военнопленных боевиками ВСУ, о котором стало известно из опубликованного в интернете видео.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ назвал Запад соучастником расправы ВСУ над российскими военными