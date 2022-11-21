Москва, , 21:07 — REGNUM Российский сериал «Монастырь» обогнал американское шоу «Дом Дракона» по просмотрам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Об этом сообщается в телеграм-канале онлайн-кинотеатра.

Анастасия Ивлеева Цитата из трейлера сериала «Монастырь»

В день премьеры «Монастырь» посмотрели больше 250 тысяч человек, что стало рекордом для «Кинопоиска».

Представители сервиса также отметили, что по просмотрам сериал обогнал «Дом Дракона», пятый сезон «Рика и Морти», «Нулевого пациента», «Закрыть гештальт», «Конец света» и четвёртый сезон «Мажора».

Напомним, «Монастырь» рассказывает о героине по имени Мария, привыкшей к лёгкой и беззаботной жизни. Однажды она попадает в опасную ситуацию за границей, вследствие чего вынуждена вернуться в Россию и искать спасения в монастыре. Главную роль в шоу исполняет Анастасия Ивлеева.

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