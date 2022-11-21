Суд в Польше отменил штраф Газпрому за строительство СП-2
Решение о штрафе Газпрома за строительство «Северного потока — 2» отменено судом Польши
Варшава,
21 ноября 2022, 20:48 — REGNUM Решение Управления по охране конкуренции и потребителей Польши от 2020 года о штрафе Газпрома за строительство «Северного потока — 2» отменено польским судом 21 ноября. Об этом управление сообщило на своём сайте.
«21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение», — сообщает польский регулятор. Суд решил отменить штрафы, рассмотрев апелляции Газпрома и других компаний, которые также оштрафовали два года назад.
Напомним, Газпром и ещё пять компаний, участвовавших в проекте СП-2, оштрафовали за то, что они вели строительство и эксплуатацию газопровода без согласия главы Управления по охране конкуренции и потребителей. Газпром пытались оштрафовать на 213 млн злотых.
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История вопроса
Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.
Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.
«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.
В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.
Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.
Благодаря позиции основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках Российского газа строительство продвигается успешно и должно быть закончено к концу 2019 года.