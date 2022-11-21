Варшава, 21 ноября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Решение Управления по охране конкуренции и потребителей Польши от 2020 года о штрафе Газпрома за строительство «Северного потока — 2» отменено польским судом 21 ноября. Об этом управление сообщило на своём сайте.

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«21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение», — сообщает польский регулятор. Суд решил отменить штрафы, рассмотрев апелляции Газпрома и других компаний, которые также оштрафовали два года назад.

Напомним, Газпром и ещё пять компаний, участвовавших в проекте СП-2, оштрафовали за то, что они вели строительство и эксплуатацию газопровода без согласия главы Управления по защите конкуренции и потребителей. Газпром пытались оштрафовать на 213 млн злотых.