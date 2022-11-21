Москва, 21 ноября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложат коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, это следует из внесенного в Госдуму проекта заявления.

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«В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшнего [Киева], предводители которого своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе», — отмечается в проекте обращения.

Депутаты Госдумы с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену.

«Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», — отмечается в документе.

Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Киевом Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, указали российские парламентарии.

Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей.

Госдума планирует обсудить проект обращения на заседании 22 ноября.