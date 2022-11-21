Киев получит от ЕС дополнительно €35 млн на восстановление

Брюссель, , 20:29 — REGNUM Дополнительные средства в размере €35 млрд решили выделить страны ЕС Киеву, сообщается 21 ноября официальном сайте Европейского союза.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что выделение дополнительных средств на «повышение устойчивости и восстановлению» территории б. УССР анонсировали ЕС анонсировал совместно с Программой развития ООН.

Напомним, Европейская комиссия объявляла о планах выделить Киеву в будущем году €13 млрд в виде льготных займов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС предложит новый механизм финансовой помощи Киеву на €18 млрд