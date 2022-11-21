Брюссель, 21 ноября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Дополнительные средства в размере €35 млрд решили выделить страны ЕС Киеву, сообщается 21 ноября официальном сайте Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Уточняется, что выделение дополнительных средств на «повышение устойчивости и восстановление» территории б. УССР анонсировал ЕС совместно с Программой развития ООН.

Напомним, Европейская комиссия объявляла о планах выделить Киеву в будущем году €13 млрд в виде льготных займов.