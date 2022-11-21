Госдума примет заявление с призывом парламентам стран мира осудить зверства нацистов Киева

Москва, , 20:10 — REGNUM В связи с расстрелом российских военных Госдума намерена обратиться к парламентам стран мира, чтобы ООН, ОБСЕ и международно-правовые организации отреагировали на вопиющие нарушения Женевской конвенции и военные преступления Киева. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Предлагаем призвать парламенты стран мира однозначно осудить зверства нацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям», — отметил Слуцкий.

По его убеждению, ООН, ОБСЕ, международно-правовые организации обязаны отреагировать на вопиющие нарушения Женевской конвенции и военные преступления Киева.

Кадры садистской расправы лишь подтверждают нацистскую сущность режима Зеленского, указал депутат, зверское убийство безоружных солдат не может остаться без ответа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 ноября Госдума обсудит заявление в связи с расстрелом националистами Киева российских военнопленных.

Видеоролик, на котором киевские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился в интернете. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

МИД России потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование.

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