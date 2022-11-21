Вашингтон, 21 ноября 2022, 21:08 — REGNUM Глава республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти сформирует специальный комитет по Китаю, если его изберут спикером палаты, сообщает 21 ноября Reuters.

Кевин Маккарти
Кевин Маккарти
Office of the House Republican Leader

«Китай — страна No 1, когда речь идет о краже интеллектуальной собственности», — заявил политик.

«Мы положим этому конец и больше не позволим администрации сидеть сложа руки и позволять Китаю делать то, что они делают с Америкой», — добавил он, обвинив администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не достаточно серьезно относится к китайской угрозе.

Напомним, что готовясь вернуть большинство в палате представителей, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти собрал за 2021 год, который не является годом выборов, рекордные $72,4 млн.

Сумма, собранная Маккарти в 2021 году, побила рекорд не избирательного года для конгрессмена из Калифорнии, который был установлен им же в 2019 году.

В прошлом году политик сумел за последние три месяца собрать $11,4 млн, что также стало рекордом для четвертого квартала не избирательного года.

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