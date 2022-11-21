Ведущий республиканец палаты представителей США Маккарти планирует создать спецкомитет по Китаю

Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Глава республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти сформирует специальный комитет по Китаю, если его изберут спикером палаты, сообщает 21 ноября Reuters.

Кевин Маккарти Office of the House Republican Leader

«Китай — страна No 1, когда речь идет о краже интеллектуальной собственности», — заявил политик.

«Мы положим этому конец и больше не позволим администрации сидеть сложа руки и позволять Китаю делать то, что они делают с Америкой», — добавил он, обвинив администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не достаточно серьезно относится к китайской угрозе.

Напомним, что готовясь вернуть большинство в палате представителей, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти собрал за 2021 год, который не является годом выборов, рекордные $72,4 млн.

Сумма, собранная Маккарти в 2021 году, побила рекорд не избирательного года для конгрессмена из Калифорнии, который был установлен им же в 2019 году.

В прошлом году политик сумел за последние три месяца собрать $11,4 млн, что также стало рекордом для четвертого квартала не избирательного года.

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