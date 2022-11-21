Маккарти хочет создать спецкомитет по КНР в палате представителей США
Ведущий республиканец палаты представителей США Маккарти планирует создать спецкомитет по Китаю
Вашингтон, 21 ноября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Глава республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти сформирует специальный комитет по Китаю, если его изберут спикером палаты, сообщает 21 ноября Reuters.
«Китай — страна №1, когда речь идет о краже интеллектуальной собственности», — заявил политик.
«Мы положим этому конец и больше не позволим администрации сидеть сложа руки и позволять Китаю делать то, что они делают с Америкой», — добавил он, обвинив администрацию президента США Джо Байдена в том, что она недостаточно серьезно относится к китайской угрозе.
Напомним, что, готовясь вернуть большинство в палате представителей, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти собрал за 2021 год, который не является годом выборов, рекордные $72,4 млн.
Сумма, собранная Маккарти в 2021 году, побила рекорд не избирательного года для конгрессмена из Калифорнии, который был установлен им же в 2019 году.
В прошлом году политик сумел за последние три месяца собрать $11,4 млн, что также стало рекордом для четвертого квартала не избирательного года.