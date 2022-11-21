Самара, 21 ноября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал слово мобилизованным, которые отправляются в зону СВО, позаботится об их семьях, родителях и детях. Об этом он сообщил 21 ноября во время встречи с бойцами первых двух подразделений из числа мобилизованных жителей Самарской и Ульяновской областей, которые отправляются в тыловые районы проведения специальной военной операции.

t. me/glebnikitin_nn Мобилизованные

«Восхищаюсь вашим мужеством и вашей решимостью встать на защиту нашей Родины. Когда нацистская гидра вновь подняла свою поганую голову у самых границ нашей Родины, когда бандеровцы и западное отребье превратили [территорию б. УССР] в антироссийский проект, когда Россия поднялась — поднялись и вы. И встали в строй. Встали, как когда-то встали наши прадеды, на защиту нашего суверенитета, на защиту всего, что для нас дорого и свято, на защиту мирного неба над родной землей. Встали мужчины, настоящие воины, с Дальнего Востока и из Сибири, Центральной России, с юга и севера России, Урала и Волги, из Самарской и Ульяновской областей. Я горжусь вами», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что семьи воинов могут быть уверены в том, что Самарская область окажет им поддержку во время отсутствия защитников Отечества.

«Сегодня здесь я даю слово, что я позабочусь о ваших семьях, о ваших родителях, о ваших детях. Пока вы там, на передовой защиты нашей страны, мы будем рядом, подставим плечо, постараемся сделать так, чтобы они чувствовали нашу поддержку как вашу. Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии», — заявил глава региона.

Он сообщил, что постарается встретиться с командующим Второй гвардейской армией Андреем Колотовкиным, чтобы обсудить и решить, какая помощь еще нужна.

«Мы будем молиться за вас, будем ждать вас на родных волжских берегах, ждать с победой. Верю в вас — одолеем. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — заявил самарский губернатор.