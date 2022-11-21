Вашингтон, 21 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Правительство США призвало Совет Безопасности ООН привлечь к ответственности Северную Корею за ракетные испытания после того, как на прошлой неделе Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части Штатов. Об этом 21 ноября сообщает Reuters.

John Pavelka Флаги КНДР

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, выступить с единым заявлением по поводу осуждения ракетных пусков КНДР.

Помимо этого, политик повторила обвинения США в том, что Китай и Россия якобы «подбадривают» Пхеньян.

Ранее Соединённые Штаты также призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории США при пуске по обычной траектории, считают власти Японии.