США призвали Совет Безопасности ООН осудить ракетные запуски КНДР
Посол США в ООН призвала Совет Безопасности осудить запуск межконтинентальной ракеты Северной Кореи
Вашингтон, 21 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Правительство США призвало Совет Безопасности ООН привлечь к ответственности Северную Корею за ракетные испытания после того, как на прошлой неделе Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части Штатов. Об этом 21 ноября сообщает Reuters.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, выступить с единым заявлением по поводу осуждения ракетных пусков КНДР.
Помимо этого, политик повторила обвинения США в том, что Китай и Россия якобы «подбадривают» Пхеньян.
Ранее Соединённые Штаты также призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории США при пуске по обычной траектории, считают власти Японии.