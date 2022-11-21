Участники экстремистской организации в Кисловодстве получили по 2,5 года колонии

Кисловодск, Ставропольский край, , 19:56 — REGNUM Восемь жителей города Кисловодска на Ставрополье осуждены 21 ноября за участие в «Ат-Такфир валь-Хиджр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в региональном управлении ФСБ.

Колония Wallspaper.ru

Каждый из осуждённых приговорён к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

Суд признал восьмерых жителей Кисловодска виновными в том, что они вели пропаганду экстремизма на Ставрополье, пытаясь завербовать новых членов организации. Пропаганда велась в том числе на собраниях, участники которых изучали идеологию организации.

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