Мехико, 21 ноября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что саммит стран Латинской Америки может быть отменен из-за того, что конгресс Перу отказал президенту Педро Кастильо в поездке в Мексику, сообщает 21 ноября Reuters.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Лидеры Мексики, Перу, Чили и Колумбии должны были собраться в конце этой недели на саммите тихоокеанского альянса в Мехико.

«Очень вероятно, что встреча между странами альянса будет отменена или отложена», — указал Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции.

На прошлой неделе конгресс Перу, который контролируется коалицией правых партий, отказал в просьбе посетить Мексику президенту Кастильо, втянутому в коррупционный скандал. Представители оппозиции утверждают, что поездка не может состояться на фоне продолжающегося расследования коррупции.

Другие запросы Кастильо на поездки за пределы Перу, включая Европу и Колумбию, также были отклонены.