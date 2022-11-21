Москва, , 19:44 — REGNUM Высшие учебные заведения России, входящие в состав Ассоциации казачьих вузов, объявили о наборе учебных казачьих групп. Об этом депутату Госдумы РФ, атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Долуде («Единая Россия») на совещании доложил начальник отдела по патриотическому воспитанию ВсКО Александр Ожеред, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казачьи кадеты Дарья Антонова © ИА REGNUM

На данный момент войсковые казачьи общества закрепляют за каждой учебной группой казака-наставника. Они будут включены в работу по подготовке кадров для казачьих обществ.

На начальном этапе эта работа проводится в Волжском, Енисейском, Забайкальском, Иркутском, Центральном, Уссурийском войсковых казачьих обществах.

«Атаманы не вникают в суть казачьего образования, наставники не работают. Не закреплены казаки-наставники за Тихоокеанским федеральным государственным университетом, Забайкальским аграрным институтом, филиалом ФГБОУ ВО «Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского» в Чите», — отметил Александр Ожеред.

Перед атаманами вышеуказанных ВКО стоит задача в кратчайшие сроки наладить деловой контакт с лицами, ответственными в вузах за реализацию казачьего компонента.