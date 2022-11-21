Вашингтон, 21 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович потребовал от правительства округа Марикопа предоставить отчет о проблемах с машинами для голосования, которые спровоцировали задержки во время промежуточных выборов ранее в этом месяце, сообщает 21 ноября Reuters.

(сс) The National Guard Участок для голосования в США

Генеральный прокурор потребовал представить к 28 ноября отчет о конкретных проблемах, спровоцировавших задержку голосования на каждом участке, а также о том, кто и как обучил работников избирательных участков.

Напомним, что после проблем с машинами для голосования во время подсчета голосов 8 ноября сторонники Республиканской партии заподозрили демократов в фальсификации выборов.

Ранее около 20% электронных машин для подсчета голосов в округе Марикопа, который является самым густонаселенным округом Аризоны, вышли из строя в день выборов. Для устранения неполадок понадобилось привлечь технических специалистов.