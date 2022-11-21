Власти Тюменской области не нашли кредитора на покрытие бюджетного дефицита в 4 млрд рублей

Тюмень, , 19:42 — REGNUM Правительство Тюменской области не нашло кредиторов для займа на покрытие дефицита бюджета 2023 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Кредит 401(K) 2012

Напомним, власти региона объявили тендер на три кредита в общей сумме четыре миллиарда рублей. Предполагалось, что общий платёж по процентам по всем трём кредитным линиям должен составить 584 млн рублей. Расплатиться с кредиторами планировалось через три года, начиная с 9 января 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета региона, внесённого для рассмотрения в Тюменскую областную думу, дефицит в 2023 году планируется в размере 35 млрд рублей.

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