Тюмень, 21 ноября 2022, 19:42 — REGNUM Правительство Тюменской области не нашло кредиторов для займа на покрытие дефицита бюджета 2023 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Напомним, власти региона объявили тендер на три кредита в общей сумме четыре миллиарда рублей. Предполагалось, что общий платёж по процентам по всем трём кредитным линиям должен составить 584 млн рублей. Расплатиться с кредиторами планировалось через три года, начиная с 9 января 2023 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета региона, внесённого для рассмотрения в Тюменскую областную думу, дефицит в 2023 году планируется в размере 35 млрд рублей.
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