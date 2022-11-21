Тюмень, 21 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Правительство Тюменской области не нашло кредиторов для займа на покрытие дефицита бюджета 2023 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

401(K) 2012 Кредит

Напомним, власти региона объявили тендер на три кредита в общей сумме четыре миллиарда рублей. Предполагалось, что общий платёж по процентам по всем трём кредитным линиям должен составить 584 млн рублей. Расплатиться с кредиторами планировалось через три года, начиная с 9 января 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета региона, внесённого для рассмотрения в Тюменскую областную думу, дефицит в 2023 году планируется в размере 35 млрд рублей.