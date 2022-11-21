Пермь, , 19:41 — REGNUM Во время реконструкции Пермского театра оперы и балеты рабочие обнаружили капсулу времени. Бутылка с запиской хранилась в особой нише за облицовочными плитами и слоем штукатурки, сообщают СМИ.

Пермский театр оперы и балета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь в городе Перми в 1959 году вели облицовочные работы командированные гранитчики города Москвы. Бригада под командованием бригадира Юферева Ивана», — говорится в записке и перечисляются имена работников. Они оставили капсулу времени 18 мая 1959 года.

В 1957–1959 годах театр подвергли масштабной реконструкции. Здание XIX века постройки увеличили. В настоящее время в фойе можно увидеть колонны, а за кулисами — фрагмент исторической кирпичной кладки.

Сейчас здание театра вновь реставрируют. Готовят к 300-летию Перми.