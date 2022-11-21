София, 21 ноября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Правительство Болгарии подписало постановление о выделении более 2,4 млн левов ($1,2 млн) на приобретение специальных пособий и оснащение классов современной компьютерной техникой для средних учебных заведений страны. Об этом 21 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут распределены между 600 гимназиями и школами с углубленным изучением предметов по всей Болгарии. Как отмечено в заявлении болгарского кабмина, в дальнейшем к этому проекту будут привлечены дополнительные средства.

Напомним, ранее официальная София объявила о реализации программы материальной поддержки системе дошкольного, школьного и высшего образования Болгарии. Соответствующие деньги выделяются из государственного бюджета и частных фондов страны.