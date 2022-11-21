Батуми, Грузия, 21 ноября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Батумский порт уже несколько часов обследуют группы сапёров, сообщает 21 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) Zysko serhii Батуми

Сегодня днём неизвестный позвонил в администрацию порта и сообщил, что паром «Севастополь», плавающий под болгарским флагом, который должен был выйти в открытое море, взорвётся.

На территорию порта не пропускают перевозчиков автомобилей. Власти не дают водителям объяснений случившегося.