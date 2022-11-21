Москва, 21 ноября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Добровольцы, изъявившие желание отправиться в зону СВО в составе казачьих отрядов, на передовой дают клятву казака и пополняют ряды первичных казачьих обществ. Об этом депутату Госдумы РФ, атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Долуде («Единая Россия») на рабочем совещании доложил атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургские казаки

«В казачьи отряды записываются 20-30% добровольцев, которые не являются казаками. Те, кто возвращается из зоны СВО, рассказывают, как казаки воюют — не просто с полной отдачей, но и взаимовыручкой, никогда не бросают раненых на поле боя, прикрывают друг друга. Уже после первого или второго боя добровольцы, как и казаки, становятся глубоко верующими, поддерживающими казачьи боевые традиции. И прямо на передовой дают клятву казака и пополняют ряды первичных казачьих обществ. Отряд по личному составу становится полностью казачьим», — отметил Владимир Романов.

По словам атамана Оренбургского казачьего общества, на данный момент в добровольческий отряд «Ермак» приходят мотивированные казаки. На сегодняшний день подано более 2 тыс. заявлений от добровольцев. Из их числа отбираются наиболее подготовленные. Такая работа минимизирует сроки обучения и боевого слаживания, а также потери личного состава в бою.

За подготовку казаков к участию в СВО отвечает заместитель атамана войскового казачьего общества по боевой подготовке, имеющий опыт боевых действий.