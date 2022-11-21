Москва, , 19:32 — REGNUM Ученики Сириус. Курсов изучают практики внедрения ИИ-технологий в работу МЕДСИ в рамках курса «Знакомство с искусственным интеллектом». Обучение проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

На курсе ученики знакомятся с базовыми понятиями искусственного интеллекта (ИИ), изучают, какие вызовы стоят перед исследователями в этой области, в каких сферах применяются ИИ-технологии и как в будущем они будут менять жизнь человека. Для этого к участию в курсе приглашаются лидеры рынка, которые на примере успешных разработок в своей отрасли готовы рассказать о внедрении ИИ.

«Благодаря участию в курсе академических и индустриальных партнёров «Сириуса», ведущих разработки в области ИИ, школьники могут получить комплексное представление о том, что такое искусственный интеллект и какие прикладные задачи решаются с его помощью. Это позволит ученикам расширить кругозор в данной области и поможет определиться с направлением дальнейшего профессионального развития», — отмечает Александр Садовников, руководитель отдела аналитики АНО «Сириус. Курсы» и преподаватель дистанционных курсов поискусственному интеллекту.

Внедрение ИИ в медицину — один из ключевых трендов в системе здравоохранения. Так, благодаря МЕДСИ участники курса узнают, как происходит разработка медицинских сервисов с использованием искусственного интеллекта, начиная от постановки задачи и заканчивая выходом готового продукта в клиническую практику. Применение искусственного интеллекта во время мониторинга состояния пациента позволяет предотвратить врачебные ошибки, повысить точность диагностики и эффективность лечения.

«В МЕДСИ искусственный интеллект применяется при расшифровке снимков в референс-центрах лучевой и инструментальной диагностики. Сервис «Третье мнение» помогает безошибочно определить поражение объёма лёгких с точностью до одной десятой процента. Данные дают возможность достоверно оценить динамику заболевания, а значит, вовремя назначить правильное лечение. Так, во время пандемии референс-центр продемонстрировал высокую эффективность, когда врачам нужно было точно определить степень поражения лёгких у больных коронавирусом», — делится Елена Андресюк, руководитель проектов ГК «МЕДСИ».

До 1 декабря ученик любой российской школы может принять участие в курсе «Знакомство с искусственным интеллектом» и познакомиться с практикой внедрения ИИ-технологий в реальный бизнес.

Проект «Сириуса» позволяет школьникам реализовать собственные идеи в области ИИ, решая задачи академических и индустриальных партнёров, а также изучить 18 бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам на платформе Сириус. Курсов.