Москва, 21 ноября 2022, 20:26 — REGNUM МХАТ имени Горького в Москве полностью изменит облик после ремонта и станет настоящей «сенсацией» для жителей и гостей города. Об этом рассказал генеральный директор МХАТа Владимир Кехман в интервью РИА Новости.
«Я считаю, что Москва это место просто не узнает. Пятьдесят лет не было большого ремонта, были «ремонтики», которые только ухудшали состояние здания. Это будет для Москвы абсолютной сенсацией», — признался Кехман.
Гендиректор также добавил, что занавес для театра сшили художники, которые ранее создавали полотна для Михайловского театра и для НОВАТа.
Предполагается, что ремонт МХАТа окончательно завершится в 2024 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Кехман раскритиковал ценообразование в московских театрах и пообещал, что МХАТ имени Горького будет сохранять гуманную политику ценообразования.
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