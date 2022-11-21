Москва, , 20:26 — REGNUM МХАТ имени Горького в Москве полностью изменит облик после ремонта и станет настоящей «сенсацией» для жителей и гостей города. Об этом рассказал генеральный директор МХАТа Владимир Кехман в интервью РИА Новости.

МХАТ имени Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я считаю, что Москва это место просто не узнает. Пятьдесят лет не было большого ремонта, были «ремонтики», которые только ухудшали состояние здания. Это будет для Москвы абсолютной сенсацией», — признался Кехман.

Гендиректор также добавил, что занавес для театра сшили художники, которые ранее создавали полотна для Михайловского театра и для НОВАТа.

Предполагается, что ремонт МХАТа окончательно завершится в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Кехман раскритиковал ценообразование в московских театрах и пообещал, что МХАТ имени Горького будет сохранять гуманную политику ценообразования.

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