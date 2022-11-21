Вильнюс, 21 ноября 2022, 19:33 — REGNUM Ранее планировавшейся поставки Киеву самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из Литвы не будет, сообщил 21 ноября журналистам литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
После встречи литовского государственного совета обороны Анушаускас сообщил, что участники заседания решили поставить Киеву боеприпасы к гаубицам, а не сами орудия.
Причину отказа от идеи передачи ВСУ Panzerhaubitze 2000 чиновник не назвал, сославшись на закрытый характер заседания. Он добавил, что Литва уже передала Киеву помощь на сумму €640 млн, причём военная составляющая — это €232 млн.
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