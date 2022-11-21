Вместо самоходных гаубиц власти Литвы решили поставить Киеву боеприпасы

Вильнюс, , 19:33 — REGNUM Ранее планировавшейся поставки Киеву самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из Литвы не будет, сообщил 21 ноября журналистам литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа Официальное интернет-представительство президента Украины

После встречи литовского государственного совета обороны Анушаускас сообщил, что участники заседания решили поставить Киеву боеприпасы к гаубицам, а не сами орудия.

Причину отказа от идеи передачи ВСУ Panzerhaubitze 2000 чиновник не назвал, сославшись на закрытый характер заседания. Он добавил, что Литва уже передала Киеву помощь на сумму €640 млн, причём военная составляющая — это €232 млн.

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